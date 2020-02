Regardez Joker Star Joaquin Phoenix sauver une mère vache et son veau

X

Une nouvelle vidéo de Farm Sanctuary montre une star du Joker et un activiste franc des animaux Joaquin Phoenix sauvetage d’un adorable bébé veau et de sa mère dans un abattoir de Los Angeles, en Californie.

Le récent lauréat d’un Oscar a passé les dernières décennies à lutter sans relâche contre la cruauté envers les animaux et l’industrie de la viande et est un fier membre de PETA. Il a raconté divers documentaires populaires qui montrent la dépendance de l’humanité envers les animaux. Après avoir pris la scène aux Academy Awards et exprimé humblement sa gratitude à ses pairs, il a passé une bonne partie de son discours d’acceptation à partager sa déception face à l’utilisation par l’humanité des animaux pour se nourrir.

Une partie particulière de son discours passionné a déclaré: «Je pense que nous sommes devenus très déconnectés du monde naturel et beaucoup d’entre nous, ce dont nous sommes coupables, c’est une vision égocentrique du monde, la conviction que nous sommes le centre de l’univers. Nous entrons dans le monde naturel et nous le pillons pour ses ressources. Nous nous sentons autorisés à nous sentir autorisés à inséminer artificiellement une vache et à voler son bébé, même si ses cris d’angoisse sont indubitables. Ensuite, nous prenons son lait destiné à son veau et nous le mettons dans notre café et nos céréales. “

Cliquer pour agrandir

Que vous soyez un végan dévot ou un mangeur de viande, nul ne peut nier le dévouement de Phoenix à ses croyances, et il reste évidemment actif dans ses efforts pour mettre son argent là où sa bouche est dans la vidéo du sauvetage ci-dessus.

Joaquin Phoenix a été nominé pour quatre Oscars, mais son Oscar pour le Joker de Todd Phillips marque sa première victoire. En dépit de battre des records pour avoir le plus de nominations de tous les films de bandes dessinées à ce jour, de nombreux fans ont été déçus que le film ait perdu le prix du meilleur film à Parasite.