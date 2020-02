Regardez Justin Bieber jouer “Yummy” sur “SNL”

Le crooner revient à “SNL”.



Pour la première fois en sept ans, Justin Bieber est revenu sur la scène du Saturday Night Live en tant qu’invité musical. Naturellement, Bieber a profité de l’occasion pour continuer à pousser son prochain album Changes, optant pour effectuer sa dernière sélection “Yummy” pour la foule rassemblée au Studio 8H.

Le projet arrivera officiellement le 14 février et mettra en vedette Kehlani, Summer Walker, Quavo et plus encore. L’approbation récente du spectacle a non seulement marqué une autre étape vers l’arrivée de Changes, mais a également constitué un moment de rachat pour le chanteur. La dernière fois qu’il était sur le spectacle en 2013, Bieber tirait le double devoir en tant qu’hôte et invité musical.

Notamment, les membres de la distribution SNL ont révélé qu’il était l’un des hôtes les moins bien comportés de la communauté.

“Il était juste dans un mauvais endroit”, a déclaré l’acteur et comédien Bill Hader en 2018. “Tout le monde a généralement un bon comportement. Bieber est le seul de mon expérience. […] Il semblait juste, comme, épuisé ou juste au bout d’une corde. Je veux dire, il était tellement énorme. “

Dernièrement, Bieber a concentré tous ses efforts pour s’assurer que tous les yeux sont de retour sur sa musique. L’étape NL n’est pas un mauvais ajout à une telle équation.

