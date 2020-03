Regardez! Karol G tire son pantalon devant tout le monde et le montre comme ça pour que vous le voyiez

Karol G a laissé tous ses fans la bouche ouverte

9 mars 20209: 31 h

La chanteuse Carolina Giraldo Navarro, plus connue sous le nom de Karol G, a traversé les frontières grâce à son talent et son professionnalisme, donc aujourd’hui tout le monde la connaît, car comme si cela ne suffisait pas, ses chansons ont été parmi les plus écoutées ces derniers mois.

Et depuis le début de leur relation avec le chanteur de reggaeton Anuel AA, leur notoriété a considérablement augmenté, car de nombreux médias sont attentifs à ce qu’ils font et arrêtent de faire le célèbre couple.

Récemment, nous avons observé une photo de la chanteuse qui a surpris tous ses fans, car on voit clairement comment Karol G baisse son pantalon et montre son string.

Sans doute Anuel AA a une chance incroyable, car elle a une super belle femme avec un cœur précieux qui meurt d’amour pour lui, et comme si cela ne suffisait pas, Karol G a consacré plusieurs thèmes de l’amour.

Cette année, le chanteur remplira sûrement les stations de leurs chansons. D’un autre côté, nous pouvons dire que dans l’image, Karol G est situé quelque part sur la plage, car vous pouvez voir le sable autour d’elle.

