Regardez: Keanu Reeves est de retour dans John Wick: Chapter 4 Fan Trailer

Les fans ne peuvent pas attendre que Keanu Reeves revienne John Wick encore une fois, et l’anticipation du retour de Baba Yaga est à son plus haut niveau. Afin de garder les fidèles au Continental et toutes ses règles jusqu’à ce jour, un fan talentueux a maintenant créé une bande-annonce épique pour le quatrième film de John Wick et vous pouvez le vérifier ci-dessus.

Depuis que les crédits ont été publiés sur le chapitre 3, le public partout dans le monde attend patiemment un autre épisode de sa série bourrée d’action. La star de la franchise, Keanu Reeves, tourne actuellement Matrix 4, donc il faudra peut-être un certain temps avant d’entendre quoi que ce soit de concret sur le quatrième film mettant en scène l’homme connu sous le nom de M. Wick. Quand ce jour arrive enfin, cependant, beaucoup se demandent à quoi il pourrait ressembler.

Eh bien, YouTuber Billy Crammer a maintenant créé ce qu’il croit être John Wick: le chapitre 4 pourrait être et a fait un travail remarquable avec le rythme, la musique et la voix off pour vraiment donner le ton à ce à quoi le prochain chapitre passionnant de la série pourrait très bien ressembler. .

On sait peu de choses sur le prochain épisode de l’héritage John Wick, mais nous savons qu’il est en cours de développement. Plusieurs autres projets au sein de la franchise ont également été annoncés. Un spin-off mettant en vedette le personnage de Halle Berry, Sophia, serait en préparation et il y a quelque temps, il a été révélé qu’une série télévisée continentale se dirigerait vers Starz.

Heureusement pour nous, Keanu Reeves aime jouer le personnage et il continuera à dépeindre John Wick aussi longtemps que les fans le voudront – du moins le dit-il. John Wick: Chapitre 4 est déjà enfermé pour une sortie en mai 2021 également, et si le film réel finit par ressembler à ce teaser, ce sera un autre grand moment au théâtre pour le public.