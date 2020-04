Regardez Kevin Conroy lire la bande dessinée «Batman: les aventures continuent»

Kevin Conroy a récemment lu le script du premier numéro de Batman: The Adventures Continue sur Instagram Live que vous pouvez maintenant regarder!

Kevin Conroy est considéré par beaucoup comme la voix définitive de Batman grâce à son travail sur Batman: The Animated Series. Il a ensuite repris le rôle de Justice League, Justice League: Unlimited, un certain nombre d’autres films d’animation DC et les jeux Batman Arkham. Plus récemment, Kevin Conroy a joué le rôle dans l’action en direct pour la première fois dans le crossover CW Crisis on Infinite Earths. Mais comme tout le monde est coincé à l’intérieur à cause du coronavirus, Kevin Conroy a repris le rôle de Batman une fois de manière non conventionnelle.

Mercredi dernier, il a été annoncé que Kevin Conroy ferait une lecture en direct du script Batman: The Adventures Continue # 1. La lecture en direct a eu lieu le lendemain. Malheureusement, en raison de la nature d’Instagram Live, les vidéos ne sont pas enregistrées. Cependant, certains fans ont choisi d’enregistrer eux-mêmes la lecture en direct que vous pouvez maintenant regarder. Vous pouvez voir la lecture complète ci-dessous:

Voici le synopsis officiel de Batman: The Adventures Continue # 1:

Des producteurs visionnaires de Batman: la série animée vient de toutes nouvelles histoires dans ce monde animé séminal. Dans ce chapitre d’ouverture, S.T.A.R. Les laboratoires de Gotham City sont attaqués par un robot géant qui vole une pièce entière du laboratoire. Qui contrôle le robot? Comment Batman arrêtera-t-il la menace mécanisée? Et qu’est-ce que cela a à voir avec la soudaine apparition de Lex Luthor à Gotham?

Batman: The Adventures Continue Chapter One a été écrit par Alan Burnett et Paul Dini avec l’art de Ty Templeton et la couleur de Monica Kubina, avec une couverture de Dave Johnson. Les fans pourront acheter Batman: The Adventures Continue Chapter Two sur les plateformes numériques le mercredi 15 avril.

