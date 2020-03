Regardez la balade en chemin de fer de Mickey et Minnie à travers une vidéo / un film

Cette semaine marque l’ouverture de Chemin de fer Mickey et Minnie’s Runaway, une nouvelle attraction qui arrive pour la première fois aux Disney’s Hollywood Studios de Walt Disney World à Orlando, en Floride. Nous avons eu un aperçu de la balade à la pointe de la technologie qui utilise une cartographie de projection et des effets visuels avancés pour amener les cavaliers dans le monde animé de Mickey Mouse, mais de nouvelles images de la promenade elle-même montrent à quel point les visuels animés sont époustouflants et fascinants de ce trajet sont. Découvrez une balade en chemin de fer Mickey et Minnie à travers la vidéo ci-dessous.

Vidéo sur le chemin de fer de Runaway de Mickey et Minnie

WDWMagic a fourni cette vidéo de l’avant-spectacle et du trajet lui-même, et vous serez stupéfait par l’incroyable animation de projection mappée dans cette vidéo. Le trajet donne l’impression que les gens en direct sont réellement entrés dans un monde animé, comme s’ils vivaient leur propre version de Who Framed Roger Rabbit. Le style d’animation 2D des dessins animés de Mickey Mouse est projeté de manière transparente dans un espace 3D, ce qui le rend réel et tangible. Voyez comment cela est possible ici:

La technologie exposée pour cette balade nous rappelle la technologie de mise en scène similaire qui a été récemment utilisée sur la série en direct de Star Wars The Mandalorian. Cependant, cela semble être plus impressionnant car il se déroule sous les yeux des cyclistes qui vivent eux-mêmes ces environnements au lieu de les voir affinés avec des effets visuels dans une série télévisée. Ces visuels doivent être totalement immersifs à ce moment-là pour que les pilotes se sentent comme s’ils étaient dans ce monde animé.

Nous nous demandons si ce type de technologie peut être utilisé dans les films et les émissions de télévision. En voyant à quel point les éléments animés mappés par projection sont nets et clairs dans cette traversée, je pense que ce type de technologie rendrait la production d’un film comme Who Framed Roger Rabbit infiniment plus facile qu’elle ne l’était dans les années 1980.

Nous aurons plus de couverture sur cette attraction de notre propre Peter Sciretta et de sa chaîne YouTube Ordinary Adventures très bientôt depuis qu’il est en Floride pour vérifier le trajet cette semaine, alors restez à l’écoute pour cela.

Si c’est la première fois que vous entendez parler de Mickey and Minnie’s Runaway Railway, voici la description officielle:

Cette première attraction majeure sur le thème de Mickey vous plongera dans le monde farfelu et imprévisible d’un court métrage de dessin animé de Mickey Mouse où tout peut arriver! Une fois que vous entrez dans le monde de la bande dessinée de Mickey et Minnie, vous monterez à bord d’un train avec Goofy en tant qu’ingénieur. Ensuite, un moment magique après le suivant vous mène à une aventure loufoque et incontrôlable remplie de rebondissements surprenants.

Avec une histoire originale et une chanson thème adorable, Runaway Railway de Mickey et Minnie utilise des technologies de pointe et des effets visuels éblouissants pour transformer le monde de la bande dessinée en une expérience multidimensionnelle incroyable et immersive.

Ouverture de Mickey and Minnie’s Runaway Railway à Disney World le 4 mars 2020, mais n’arrivera à Disneyland qu’en 2022.

