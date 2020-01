Regardez la bande-annonce de «Fast & Furious 9»

La saga continue.

La bande-annonce de Fast & Furious 9: The Fast Saga, le neuvième opus de la série à succès, est arrivée. Bande originale de Kids See Ghost “Feel the Love”, le clip de près de quatre minutes met en vedette Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, John Cena, Charlize Theron et Helen Mirren. Le film à l’adrénaline continue l’héritage de la franchise Fast avec plus de poursuites à grande vitesse, d’explosions et de cascades audacieuses.

Cardi B, qui avait auparavant fait ses débuts d’actrice dans Hustlers l’année dernière, joue également dans le film, mais n’apparaît pas dans la bande-annonce. “J’ai l’impression d’être dans une zone de guerre”, a déclaré Cardi à propos de son expérience sur le plateau, tandis que Vin a promis: “Vous allez adorer son personnage dans Fast 9.”

La bande-annonce a été présentée pour la première fois lors d’un événement étoilé à Miami pendant le week-end du Super Bowl, qui comprenait des performances de Cardi, Ludacris, Wiz Khalifa, Charlie Puth et Ozuna.

Fast & Furious 9 est la suite de The Fate of the Furious 2017, qui a rapporté 1,2 milliard de dollars dans le monde. Il arrive en salles le 22 mai.