Regardez la bande-annonce de «Made in Senegal», le documentaire qui révèle l’origine de Sadio Mané

Il y a de grands personnages dans le football moderne qui sont des idoles de tout le monde; peu importe le club, la ligue ou le pays. C’est comme ca Sadio Mané, l’un des piliers du Liverpool qui est sur le point de libérer son documentaire, qui vous dévoilera les secrets de sa vie et à quoi il ressemblera dans le futur. «Fabriqué au Sénégal» Il arrivera bientôt sur nos écrans.

Sadio Mané chez un footballeur qui a eu beaucoup de mal à atteindre l’endroit où il se trouve aujourd’hui. Il est né au Sénégal, dans un endroit très pauvre où il a souffert longtemps; Il n’y avait pas de luxe, de choses chères ou similaires. De là est venue l’humilité qui subsiste à ce jour.

Il devait survivre sur la base du travail et des efforts, aller de l’avant pour sa famille et avec le seul désir de leur donner une bonne vie, en plus de réaliser son rêve de pouvoir un jour jouer dans L’Europe, un fait qu’il a réalisé de façon formidable et qui est l’intrigue de ce documentaire «Fabriqué au Sénégal».

«Made in Senegal» sortira ça Mercredi 8 avril via la plateforme Rakuten TV Et ce sera un excellent moyen de rencontrer quelqu’un qui est aujourd’hui l’un des meilleurs footballeurs du monde.

Le meilleur de tous, ce documentaire ce sera totalement gratuit et c’est comme déjà dit, il sortira de Rakuten TV, une plateforme qui le proposera ouvertement sans avoir à payer quoi que ce soit et quiJe soutiens toutes les personnes en quarantaine, ils ne lui imposeront aucune restriction.

Sadio Mané n’est pas seulement une idole pour les fans de Liverpool, mais aussi pour les habitants de son pays, son Sénégal et c’est que l’attaquant passe son temps à les aider chaque fois qu’il le peut; construire des hôpitaux, réparer des routes, donner de l’argent, en leur donnant de la nourriture, etc. Une idole dans toute la longueur du mot.

Aujourd’hui Sadio Mané est l’un des footballeurs les plus recherchés du marché. On dit que le Real Madrid est le principal intéressé à reprendre ses services; Klopp ne va pas se laisser aller aussi facilement, encore moins Liverpool mais ce serait certainement un excellent test pour le Sénégalais de démontrer qu’il peut briller dans n’importe quelle équipe.

Alors que tout est normalisé à cause du coronavirus, nous n’avons qu’à attendre à la maison, voir «Made in Senegal» et découvrez quelques-uns des secrets de Sadio Mané ainsi qu’une partie de leur la vie, qui a trouvé la lumière grâce à la football et le chemin qu’il a lui-même construit.