Regardez la bande-annonce de The Iron Mask Arnold Schwarzenegger

En 2014, nous avons assisté à l’obscurité de The Forbidden Kingdom (Viy), un film basé librement sur le roman homonyme de Nikolai Gogol, et maintenant, nous avons une continuation du film intitulé The Iron Mask, et la bande-annonce de la bande, nous pouvons voir Jackie Chan face à Arnold Schwarzenegger dans une bataille ironique.

Le masque de fer est une histoire épique de fantaisie et d’histoire qui se développe au XVIIIe siècle. Le film suit le voyageur anglais Jonathan Green lors d’un voyage de Russie en Chine pour affronter des dragons, la magie noire et à un roi dragon dans une aventure qui est clairement considérée comme mortelle. En plus du combat susmentionné entre Arnold et Jackie, nous assistons à des effets spéciaux éblouissants.

Le film met également en vedette Jason Flemyng et Charles Dance, qui répètent leurs rôles de Jonathan Green et Lord Dudley.Le casting comprend également James Hook ainsi que feu Rutger Hauer.

The Iron Mask sortira en salles au Royaume-Uni et Il sera disponible en format numérique à partir du 10 avril.

