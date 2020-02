Regardez la bande-annonce! Documentaire Rosalía sur le point de quitter le four

Le documentaire, réalisé par Alfred Marroquín et produit par Taylor Ruso, s’intitule “La Rosalía” et a été présenté sur les réseaux sociaux de la Honda Backstage.

26 février 2020

Le chanteur controversé et à succès Rosalia c’est à la mode. Oui, et une démonstration en est que différents créateurs cherchent à diffuser l’histoire de leur vie à travers des documentaires et des vidéos, qui produiront sûrement autant d’argent que leurs productions de disques.

L’une des garanties de ce matériel est la légion de fans que les Espagnols accumulent, qui au rythme de «With Height», a fait danser des millions de personnes sur plusieurs continents et a gagné la grâce de l’académie.

C’est pourquoi sortira cette semaine le premier documentaire sur la vie de l’interprète, qui en plus d’être un phénomène mondial, jouit d’un talent indéniable qui englobe sa performance vocale et ses chorégraphies.

Le documentaire, réalisé par Alfred Marroquín et produit par Taylor Ruso, s’intitule “La Rosalía” et a été présenté sur les réseaux sociaux de la Honda Backstage.

Dans la bande-annonce, vous pouvez entendre Rosalia dire entre autres qu’elle a toujours voulu être artiste. «La musique a quelque chose de très spirituel à donner et à recevoir tout le temps, une énergie qui bouge et ne s’arrête pas. Dans le flamenco, il y a tout, il y a la tragédie, il y a la spiritualité, la célébration, l’amour et le chagrin », dit l’Espagnol.

.