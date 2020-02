Regardez la bande-annonce finale épique de l’action en direct de Disney «Mulan»

Disney a sorti la bande-annonce finale de Mulan à la suite d’un spot télévisé diffusé pendant le Super Bowl LIV.

Le film Mulan en direct va être un peu différent des récents remakes de Disney en direct. Le plus grand changement est que l’action en direct Mulan mettra en vedette les chansons emblématiques du film d’animation de 1998 dans le cadre de la partition orchestrale du remake. L’action en direct Mulan n’inclura pas non plus Mushu, malgré certaines rumeurs selon lesquelles il y aurait une version mise à jour.

Jusqu’à présent, les images publiées ont taquiné l’échelle épique de la version en direct. Plus tôt cette semaine, Disney a publié un spot TV Mulan, qui vient d’être diffusé pendant le Super Bowl LIV. Le spot télévisé de Mulan étant diffusé pendant le grand match, la dernière bande-annonce du film est désormais disponible en ligne. Vous pouvez regarder la bande-annonce finale de Disney’s Mulan ci-dessous.

– Mulan (@DisneysMulan) 2 février 2020

Que pensez-vous des images de Mulan en direct que nous avons vues jusqu’à présent? N’hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Disney’s Mulan:

Lorsque l’empereur de Chine émet un décret selon lequel un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays contre les envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un guerrier honoré, intervient pour prendre la place de son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est mise à l’épreuve à chaque étape et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en guerrière honorée et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier.

Réalisé par Niki Caro à partir d’un scénario de Rick Jaffa & Amanda Silver et Elizabeth Martin & Lauren Hynek, Mulan de Disney met en vedette Yifei Liu dans le rôle de Mulan; Donnie Yen en tant que commandant Tung; Jason Scott Lee en tant que Böri Khan; Yoson An comme Cheng Honghui; avec Gong Li comme Xianniang et Jet Li comme empereur.

Disney’s Mulan sortira en salles le 27 mars 2020.

Source: YouTube Twitter

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.