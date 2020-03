Regardez la bande-annonce officielle de «Justice League Dark: Apokolips War»

Warner Bros. Home Entertainment a publié la bande-annonce officielle du prochain film d’animation intitulé Justice League Dark: Apokolips War.

En 2017, Warner Bros.a publié le très bien accueilli Justice League Dark, le 27e épisode de sa série DC Universe Animated Original Movies. L’été dernier, les fans du film étaient ravis d’apprendre qu’une suite devait sortir en 2020.

Maintenant, IGN a débuté la bande-annonce officielle de la Justice League Dark: Apokolips War. L’aperçu offre aux fans un nouvel aperçu des nombreux personnages qui reviennent dans le film, qui a été classé R pour «violence sanglante, langage et quelques références sexuelles».

Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

Voici le synopsis officiel d’Apokolips War:

Justice League Dark: Apokolips War présente le plus grand casting de super-héros de l’histoire des films DC Universe avec des dizaines d’acteurs / personnages mis en lumière dans un grand ensemble de talents reprenant leurs rôles de ce continuum de six ans d’histoire. Matt Ryan (Legends of Tomorrow, Constantine), Jerry O’Connell (Carter, Bravo’s Play by Play, Stand by Me) et Taissa Farmiga (The Nun, The Mule, American Horror Story) ancrent le casting en tant que Constantine, Superman et Raven, respectivement – le triumvirat déterminé à rassembler les forces nécessaires pour mener l’attaque finale de l’humanité.

À côté de ce trio se trouvent le noyau de voix de longue date de la Justice League – Jason O’Mara (The Man in the High Castle, Agents of SHIELD) en tant que Batman, Rosario Dawson (Briar Patch, Daredevil, Sin City) en Wonder Woman, Shemar Moore (SWAT, Criminal Minds) comme Cyborg et Christopher Gorham (Covert Affairs, Insatiable, Ugly Betty) comme The Flash – ainsi que JL-adjacents Rebecca Romijn (X-Men, The Librarians) et Rainn Wilson (The Office, The Meg) comme les voix de Lois Lane et Lex Luthor, respectivement.

Justice League Dark: Apokolips War sortira en HD numérique, Blu-ray et DVD au printemps 2020.

