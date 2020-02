Regardez la performance de Billie Eilish aux Oscars 2020 [Video]

PLUS BILLIE

Deux semaines après avoir balayé les Grammys, Billie Eilish a fait ses débuts aux Oscars lors de l’hommage rendu dimanche à ceux que l’industrie a perdus cette année.

Rejointe par son frère / partenaire de composition de chansons Finneas O’Connell, Eilish a interprété une superbe interprétation de «Yesterday» des Beatles, alors que les visages des disparus d’Hollywood flamboyaient derrière elle.

Contrairement aux autres interprètes des Oscars, dont les chansons ont été annoncées des semaines à l’avance, le moment musical d’Eilish est resté enveloppé de mystère avant le grand spectacle de dimanche. Il en va de même pour Janelle Monae, qui a également joué timidement sur ce qu’elle avait prévu pour les 92e Academy Awards.

Regardez une partie des performances d’Eilish via le tweet ci-dessous (qui sera remplacé par une vidéo officielle lorsqu’elle sera disponible):

Comme mentionné précédemment, Eilish a récemment nettoyé lors de ses premiers Grammy Awards. Le prodige de 18 ans est entré dans la cérémonie en tant que plus jeune artiste de l’histoire des Grammys à être nominé pour les quatre plus grands prix de la même année. En plus d’être nommé meilleur nouvel artiste, Eilish a également remporté l’album de l’année et le meilleur album vocal pop pour When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Ainsi que Record of the Year et Song of the Year pour «Bad Gars.”

Et ce fut peut-être la première fois qu’Eilish se produisait aux Academy Awards, mais ce ne sera probablement pas la dernière. Elle a récemment été choisie pour enregistrer la chanson thème de No Time to Die (le nouveau film de James Bond), donc selon le résultat, elle pourrait être de retour sur la scène des Oscars l’année prochaine.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour regarder les performances d’Eilish, puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous.