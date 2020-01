Regardez la photo controversée de Sech qui l’a fait sauter à la gloire OMG!

Sech est dans l’arène publique avec Arcangel pour son thème le plus récent

20 janvier 2020 19 h 27

Le chanteur Carlos Isaías Morales Williams, mieux connu sous le nom de Sech, est un chanteur et producteur panaméen qui donne de quoi parler ces derniers jours, car son nouveau thème avec le chanteur Arcangel est super coincé sur toutes les stations.

En 2016, il s’est lancé en tant que soliste, et sa première chanson était “La terca”, plus tard “Ne m’oubliez pas”. En 2017, cela sonnait un peu plus avec le thème “Miss Lonely” jusqu’à ce qu’un coup de chance finisse par changer sa vie, comme l’a découvert le producteur panaméen Dimelo Flow.

Depuis, Sech n’a de cesse de sonner, tout le monde est très conscient de lui, chaque chanson qu’il prend devient réussie et grâce à une photo très controversée sa notoriété s’est accrue dans les réseaux sociaux, lui permettant de grandir progressivement.

La photo dont nous parlons n’est ni plus ni moins que Daddy Yankee, car cela l’a aidé à augmenter potentiellement son nombre de fans. La photo a comme revue ce qui suit “Un plaisir toujours patron !!”

Parmi les commentaires sur l’image, “YA COLABOREN CHINGAO !!” “Plus qu’un ours, il ressemble à un minion hahahahahaha … Je vous encaisse foooerrteeeeee King” “Un avec le patron @daddyyankee et les gens aspirent ensemble”

.