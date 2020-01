Regardez la photo de Belinda comme jamais auparavant: elle avait ces deux cachées!

La chanteuse Belinda a surpris dans les réseaux avec une photo très audacieuse. Est-elle vraiment?

20 janvier 202013: 42 h

Belinda est sur le point de reprendre ses fonctions le 31 janvier; Pendant ce temps, les fans ne doutent pas qu’elle est l’une des meilleures chanteuses pop à la beauté époustouflante!

Ainsi, les 9 millions de followers de l’artiste ont été stupéfaits avec la photo suivante, qui montre une face jamais vue de Belinda. Maman!

Belinda porte ses cheveux attachés en queue de cheval haute, un maquillage de rêve et un chemisier aux épaules vertes tombées. Divin!

Mais la chose impressionnante est la pose de Belinda; un peu plus tard et nous avons vu plus de ce qui était déjà sur la photo!

L’avez-vous également écoutée enfant? Ça ne se démode pas!

.