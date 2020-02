Regardez la première bande-annonce de ‘F9: The Fast Saga’ de Vin Diesel

Le premier trailer du F9 de Vin Diesel: The Fast Saga est enfin arrivé en ligne.

Après que les fans ont vu pour la dernière fois l’univers Fast and Furious exploser en spin-off avec Hobbs et Shaw, Vin Diesel revient sous le nom de Dominic Toretto dans le premier trailer de F9: The Fast Saga. Alors que F9: The Fast Saga de Vin Diesel voit de nombreux acteurs reprendre leurs rôles des films précédents de la franchise, le dernier opus présente Michael Rooker, John Cena, Finn Cole et Cardi B.La première bande-annonce de Fast and Furious 9 a enfin fait son en ligne après ses débuts lors d’un impressionnant concert en direct à Miami.

Découvrez la première bande-annonce de Vin Diesel F9: The Fast Saga ci-dessous!

Tout le sang n’est pas une famille. Regardez la bande-annonce du # F9 et achetez vos billets dès maintenant – dans les salles le 22 mai! https://t.co/W9rR5NgTOH pic.twitter.com/LeFmC1njS0

– # F9 (@TheFastSaga) 31 janvier 2020

Réalisé par Justin Lin à partir d’un scénario écrit par Daniel Casey, F9: The Fast Saga met en vedette Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren, Cardi B et Charlize Theron.

F9: La Fast Saga est actuellement prévue pour le cinéma le 22 mai 2020

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

