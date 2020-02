Regardez la vidéo de Roddy Ricch pour ‘The Box’

Il y a 15 minutes

Vidéos musicales

Alors que “The Box” reste la chanson n ° 1 au pays, Roddy Ricch donne vie à son single à succès dans le clip vidéo épique.

Le clip cinématographique, qu’il a co-réalisé avec Christian Breslauer, s’ouvre avec le Compton MC âgé de 21 ans au volant d’une Mustang alors qu’il court furieusement dans les rues avant de mener son équipe de basket-ball vers une victoire. Son aventure pleine d’action continue alors qu’il ouvre un coffre-fort, escalade un bâtiment en feu et se repose sur un radeau dans un océan plein de requins.

Le «candidat à la présidentielle de 2020» monte ensuite sur le podium à la Maison Blanche tout en dirigeant son empire du trafic de drogue sur la scène suivante. Le visuel de trois minutes et demie se termine avec Roddy entrant dans une boîte en verre dans un musée.

“The Box” arrive en tête du Billboard Hot 100 pour une septième semaine, tandis que ses débuts Please Excuse Me for Being Antisocial dominent également les charts. L’ancien leader glisse 1-4 cette semaine sur le Billboard 200 avec 70 000 unités d’album équivalentes.

Roddy a récemment partagé l’inspiration derrière son hit, qu’il a enregistré à New York après avoir éliminé huit ou neuf chansons. “J’ai fait la chanson et j’ai mis le petit bruit de porte à la fin, une fois la chanson terminée”, a-t-il déclaré à Billboard. «Ils pensaient que c’était fini, mais je savais que ce n’était pas fait. Donc voilà. Mon inspiration était ma vie, je suppose que vous pourriez dire. “

Aime

0