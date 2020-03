Regardez la vidéo de Shake the Room de Pop Smoke et Quavo

Pop Smoke continue de faire bouger les choses.

Le regretté rappeur fait équipe avec Quavo dans sa vidéo posthume pour “Shake the Room”, une vedette de sa dernière mixtape Meet the Woo 2. Le clip, réalisé par Virgil Abloh pour Off-White, a été tourné à Paris et présente des images granuleuses de Pop et son équipe roulent dans les rues de Paris dans une Ferrari rouge. Lui et le rappeur Migos affichent leur style de vie somptueux dans un restaurant parisien où ils trinquent en faisant la fête avec des clients.

«Cette vidéo est une séquence réelle. Il s’agit à peine d’un «tournage vidéo» », lit l’intro, tandis que la vidéo se termine par une dédicace à la Pop:« En mémoire d’amour Pop Smoke forever ».

https://www.youtube.com/watch?v=WoHaaOpOjqo

Pop et Quavo travaillaient sur une mixtape commune appelée Huncho Woo avant sa mort le mois dernier et avaient déjà terminé neuf chansons pour le projet. “Moi et Quavo avons eu neuf chansons pour de vrai”, a déclaré Pop au RapCaviar de Spotify. “On ne sait jamais. Vous pourriez peut-être entendre une mixtape Huncho Woo sortir ou quelque chose comme ça. Tu sais ce que je dis? Restez à l’écoute homme. Woo shit shoot for the stars. “

Pendant ce temps, la police continue d’enquêter sur son meurtre. Quatre hommes en sweat à capuche sont entrés par effraction et ont tiré sur le rappeur de 20 ans dans sa maison louée à Hollywood Hills le 19 février. On ne sait pas s’il a été victime d’un vol au hasard ou s’il a été pris pour cible. Il n’y a eu aucune arrestation.

50 Cent a également annoncé son intention de conserver son album de musique en produisant son album. Il a fait appel à de grands noms tels que Drake, Post Malone et Chris Brown pour l’aider à terminer le projet, qui est provisoirement attendu en mai.

Pendant ce temps, Drake s’est rendu sur Instagram pour montrer son avion privé conçu par Virgil dans le cadre d’Abloh Engineering. Le géant 767, surnommé «Air Drake», est peint en bleu ciel avec des nuages ​​et arbore le logo de la chouette OVO et un globe blanc cassé sur la queue.

«‘ DISTANCING SOCIAL ’c / o ABLOH ENGINEERING», le légenda Drizzy.