Regardez la vidéo du journal de juin pour ‘I Ain’t With It’

Les dames d’abord.

Le journal de juin, qui est devenu célèbre après avoir été découvert par Kelly Rowland et Frank Gatson sur “Chasing Destiny” de BET, a déposé le premier visuel de leur projet 2019 Take Your Time.

Dans la vidéo ludique de «I Ain’t With It», présentée en exclusivité sur Rap-Up, le quintette R&B célèbre leur liberté vis-à-vis des rôles de genre et des attentes relationnelles alors qu’ils embrassent l’agence et les uns les autres. Que ce soit en croisière en Jeep ou en soirée pyjama, les dames prouvent qu’elles n’ont pas besoin d’une relation pour leur apporter du bonheur.

“Cette vidéo s’adresse à tous les fans qui continuent de rouler pour nous et témoigne de ce que nous pouvons accomplir ensemble en tant qu’artistes”, explique June’s Diary à Rap-Up. «Nous avons créé un monde dans lequel les femmes ne sont pas liées par les attentes relationnelles ou les rôles de genre, en général. Aucun appel, aucun abus émotionnel ou physique et aucun comportement de contrôle. Nous pouvons aussi nous amuser, alors ne le tordez pas, nous sommes dans notre propre équipe! ”

“I Ain’t With It”, qu’ils ont co-écrit, marque la première nouvelle musique de June’s Diary depuis leur premier EP en 2018, All of Us, et la première vidéo qu’ils ont publiée indépendamment en tant que groupe.

