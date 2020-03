Regardez la vidéo! Lady Gaga a décidé et a sorti son nouveau single Stupid Love

Avec Stupid Love, Lady Gaga revient à la pop transgressive, celle qui a fait la célébrité de la chanteuse et dont elle s’était éloignée il y a plus de trois ans.

2 mars 2020

Il est une référence de la mode, nous adorons ses chansons et en plus il a également remporté un Oscar. Il s’agit du succès et de la controverse Lady gaga, qui après une longue pause après nous avoir montré tout son talent avec la bande originale du film “A star is born”, revient plus chaud que jamais.

Le thème s’intitule “Stupid Love” et est accompagné d’une vidéo spectaculaire qui nous renvoie à la Lady Gaga aux couleurs vibrantes et aux vêtements extravagants qui a été laissée après sa performance avec Bradley Cooper.

La chanson est produite par le célèbre DJ français Tchami et Bloofpop, et fait partie du dernier album de l’artiste qui sera présenté dans les prochains mois et donnera sûrement beaucoup à dire.

En moins de 48 heures la vidéo ajoute déjà près de 20 millions de vues, une avance de l’accueil qui aura le nouveau travail de Lady Gaga qui pourrait s’appeler Chromatica.

