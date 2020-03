Regardez la vidéo «Mama Mia» de Lil Wayne

Lil Wayne donne vie à ses paroles dans la vidéo sauvage de «Mama Mia».

Le clip trippy trouve Weezy en train de porter un sweat à capuche Wu-Tang entouré de dames légèrement vêtues, de crocodiles, de singes et même d’un bébé rappeur. Il change de tenue plusieurs fois, d’une veste Gucci x Disney à un sweat à capuche et un pantalon de survêtement Moschino x Budweiser. Tunechi fourre un pistolet dans une scène et se produit aux côtés d’une femme nue qui rappe avant que la vidéo ne se termine avec un cercueil rouge en flammes.

S’adressant à «MTV Fresh Out», le patron de Young Money s’est ouvert sur le concept. «La vidéo, j’ai essayé autant que possible de mettre le visuel dans les mots. Je suis venu avec le traitement et ça a juste fonctionné », a-t-il déclaré.

Le morceau contient également une référence à Harry Potter (“Je suis un sorcier avec ce mothafucka comme je suis allé à Poudlard”), mais ce n’est pas un Potterhead. “À vrai dire, je ne sais rien de Harry Porter”, a déclaré Weezy, qui a admis qu’il avait juste besoin de faire fonctionner la rime. “Je ne sais toujours pas ce que cela signifie, je sais juste que cela a quelque chose à voir avec Harry Potter et je l’ai fait fonctionner.”

«Mama Mia» se trouve sur le cinquième album n ° 1 de Wayne, Funeral, qui présente également Big Sean, XXXTentacion et Lil Baby. Weezy est récemment apparu dans la vidéo de ce dernier pour “Forever”.

