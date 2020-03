Regardez la vidéo sanglante de The Weeknd pour ‘In Your Eyes’

The Weeknd déclenche une fête des cris avec sa vidéo sanglante pour “In Your Eyes”.

Le film d’horreur graphique, qui s’ouvre sur un avertissement, reprend là où le court métrage “After Hours” s’est arrêté et trouve un couple entrant dans un ascenseur avec The Weeknd, qui est vêtu de son blazer rouge avec un couteau à la main. Après des cris sanglants, le crooner XO est vu à la poursuite de la femme sanglante, jouée par la mannequin Zaina Miuccia, dans les rues. Il la suit dans un club clandestin pendant qu’elle s’arme une hache avant de lui couper la tête. Et dans une tournure étrange des événements, elle prend la tête coupée d’Abel et frappe la piste de danse.

“In Your Eyes” est une vedette de After Hours, qui devrait faire ses débuts au n ° 1 du classement de la semaine prochaine avec plus de 400 000 unités d’album équivalentes. Plus tôt dans la journée, The Weeknd a sorti une édition de luxe de l’album avec cinq titres bonus dont un remix de “Heartless” avec Lil Uzi Vert.

Le 11 juin, il donnera le coup d’envoi de son «After Hours Tour» à Vancouver avec les invités spéciaux Sabrina Claudio et Don Toliver.

Aime

0