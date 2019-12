Regardez la vidéo «Tempête» de Tinashe

Tinashe résiste à la tempête.

Après avoir livré son premier album indépendant Songs for You le mois dernier, la chanteuse R&B dévoile la vidéo dance-heavy de l'album hors concours "Stormy Weather". shapewear. Elle transpire tout en montrant sa flexibilité alors que le clip se transforme finalement en couleur.

"Stormy Weather" est le dernier morceau de Songs for You à recevoir un visuel suivant "So Much Better", "Save Room for Us" et "Cash Race", assistés par G-Eazy.

Songs for You, qui présente également des apparitions de 6LACK et Ms Banks, marque le premier projet de Tinashe depuis qu'il a quitté RCA Records et lancé son propre label.

«Je voulais donner aux gens une véritable expérience dans laquelle ils pourraient vraiment se mordre les dents», a-t-elle déclaré au Hip Hop Mike. «Il y a quelques instants dans vos sensations. Je devais vraiment m'ouvrir. C’est le projet le plus vulnérable que j’ai jamais lancé. "

