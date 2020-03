Regardez le casting de «Big Brother Germany» En savoir plus sur le coronavirus après un mois

Le casting de Big Brother en Allemagne a été informé de l’épidémie de coronavirus, après un mois de séquestration dans la maison de la série de téléréalité.

La 13e saison de la série allemande a débuté le 10 février, quelques jours après que le casting a fait son premier camp à l’intérieur de la maison – et au moment où les premiers cas de coronavirus à l’extérieur de Wuhan étaient signalés. (Au 18 mars, l’Allemagne avait signalé plus de 9 000 infections confirmées et 24 décès.)

Jusqu’à présent, les 14 invités qui vivaient à l’intérieur de la maison à Cologne n’avaient pas été informés de l’épidémie qui balayait le monde – et les quatre joueurs ajoutés à la maison le 9 mars n’ont pas été autorisés à le mentionner. En réaction au cône de silence, les producteurs ont accepté d’avertir un invité si un être cher était infecté par le virus. Plus tard, il a été décidé que l’animateur de l’émission, Jochen Schropp, accompagné d’un médecin, informerait les clients de la pandémie croissante dans un épisode en direct diffusé mardi soir.

Dans la vidéo ci-dessus (qui contient des sous-titres en anglais), les invités sont visiblement émotifs lorsqu’ils apprennent la propagation du coronavirus, devenant particulièrement préoccupés par leurs proches à l’extérieur de la maison. Pour apaiser leurs craintes, Big Brother leur montre des messages vidéo d’amis et de famille, et Schropp assure les invités que des mesures de sécurité sont prises pour protéger la santé de chacun (y compris la séparation entre Schropp et les concurrents, ainsi que le manque d’audience en direct ).

Le propre Big Brother des États-Unis a emprunté la même voie en 2001, lorsque la saison 2 a été interrompue pour informer les trois derniers candidats des attentats terroristes du 11 septembre – mais uniquement parce qu’un invité avait un parent porté disparu depuis la tragédie.

Le Big Brother de CBS est généralement présenté fin juin / début juillet, donc aucune décision n’a encore été prise sur la manière dont le coronavirus affectera / pourrait retarder le début de la production.