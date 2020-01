Regardez le court métrage Kobe Bryant Dear Basketball en ligne gratuitement / Film

Au cours du week-end, Los Angeles et le monde entier ont été secoués par la nouvelle soudaine et tragique que la superstar de la NBA Kobe Bryant et sa fille de 13 ans Gianna Bryant était décédé avec sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie. Depuis lors, la famille, les amis et les fans du monde entier pleurent le décès du joueur des Lakers de Los Angeles, qui est devenu une force avec laquelle il faut compter sur le terrain, gagnant des comparaisons avec le grand Michael Jordan. Et maintenant, la propre société de production de Kobe Bryant lui rend hommage en réalisant son court métrage d’animation oscarisé Cher Basketball disponible pour regarder en ligne gratuitement.

Regardez le court métrage de Kobe Bryant Dear Basketball

Il s’agit du court métrage d’animation qui a valu à Kobe Bryant et son Granity Studio un Oscar du meilleur court métrage d’animation en 2018. Réalisé et animé par Glen Keane, le film présente également une partition du légendaire John Williams.

Raconté par Bryant lui-même, le court-métrage est basé sur un poème écrit par le joueur de la NBA qu’il a écrit en novembre 2015 lorsqu’il a annoncé sa retraite du jeu. Voici le poème dans son intégralité:

Pour le moment

J’ai commencé à rouler les chaussettes tube de mon père

Et la prise de vue imaginaire

Coups gagnants

Dans le Great Western Forum

Je savais qu’une chose était réelle:

Je suis tombé amoureux de vous.

Un amour si profond que je t’ai tout donné –

De mon esprit et de mon corps

Pour mon esprit et mon âme.

Comme un garçon de six ans

Profondément amoureux de toi

Je n’ai jamais vu le bout du tunnel.

Je ne me voyais

À court d’un.

Et donc j’ai couru.

J’ai couru de long en large sur tous les terrains

Après chaque balle lâche pour vous.

Tu as demandé mon agitation

Je t’ai donné mon coeur

Parce qu’il est venu avec tellement plus.

J’ai joué à travers la sueur et la douleur

Pas parce que le défi m’a appelé

Mais parce que tu m’as appelé.

J’ai tout fait pour toi

Parce que c’est ce que tu fais

Quand quelqu’un vous fait sentir

Vivant comme tu me l’as fait ressentir.

Vous avez donné à un garçon de six ans son rêve de Laker

Et je t’aimerai toujours pour ça.

Mais je ne peux pas t’aimer de manière obsessionnelle pendant beaucoup plus longtemps.

Cette saison est tout ce qu’il me reste à donner.

Mon cœur peut prendre le martèlement

Mon esprit peut gérer la mouture

Mais mon corps sait qu’il est temps de dire au revoir.

Et ça va.

Je suis prêt à te laisser partir.

Je veux que tu saches maintenant

Ainsi, nous pouvons tous les deux savourer chaque instant que nous avons laissé ensemble.

Le bien et le mal.

Nous nous sommes donné

Tout ce que nous avons.

Et nous savons tous les deux, peu importe ce que je fais ensuite

Je serai toujours ce gamin

Avec les chaussettes roulées

Poubelle dans le coin

: 05 secondes au compteur

Balle dans mes mains.

5… 4… 3… 2… 1

Je t’aime toujours,

Kobe

Le décès de Kobe Bryant est la première fois depuis longtemps que la NBA fait face à la mort soudaine et tragique d’un joueur aussi prestigieux. Depuis que Bryant vient juste de prendre sa retraite il y a quelques années, ses années avec les LA Lakers sont encore fraîches dans l’esprit des fans. Les enfants ont grandi en le regardant dominer la cour, et les gens ont du mal à accepter. C’est vraiment dommage qu’une figure aussi inspirante nous ait tous quittés si tôt.

