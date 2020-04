Regardez le documentaire Coachella avec Beyoncé, Kanye West et l’hologramme Tupac

Coachella devait démarrer aujourd’hui.

Alors que les fans devront attendre jusqu’à l’automne pour voir Frank Ocean et Travis Scott en tête d’affiche du festival 2020 à Indio, en Californie, ils peuvent revivre une partie de la magie passée dans le confort de leurs canapés dans le documentaire YouTube Originals Coachella: 20 Years in le désert, qui est diffusé aujourd’hui.

Produit et réalisé par Chris Perkel, le film de près de deux heures est en préparation depuis deux décennies et comprend des performances et des histoires en coulisses qui ont façonné le festival de 1999 à 2019.

La rétrospective de 20 ans donne un regard rare sur les débuts de Coachella, avec des images et des interviews inédites, et définissant des moments de la culture pop, y compris l’hologramme Tupac de Dr. Dre et Snoop Dogg’s 2012 set, OutKast’s 2014 reunion, and Beyoncé’s history. faisant des performances à partir de 2018. Il y a aussi des apparitions d’autres qui ont honoré la scène Coachella, notamment Kanye West, The Weeknd, Travis Scott, Drake, Cardi B, etc.

Les cinéastes ont débattu de la sortie du film après le report du festival de 2020 en raison du coronavirus. “Il y a eu beaucoup de délibérations internes sur le moment et la manière de le publier dans ce nouveau contexte”, a déclaré Perkel au Hollywood Reporter. «En tant que cinéaste, je suis reconnaissant du fait qu’il sort maintenant, essentiellement à la place du Coachella de printemps. Cela donne l’occasion d’une petite expérience communautaire par procuration dont nous avons tous vraiment envie et que nous sommes obligés de vivre sans pour le moment. “

Coachella 2020 devrait maintenant se dérouler sur deux week-ends du 9 au 11 octobre et du 16 au 18 octobre avec des performances de Frank Ocean, Travis Scott, Megan Thee Stallion, Big Sean, 21 Savage, DaBaby, Lil Nas X, etc. .

Regardez #Couchella ci-dessous.