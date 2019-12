Regardez le petit ami spectaculaire de Becky G. Nous voulons un égal pour Noël!

Becky G C'est une femme spectaculaire et mérite à ses côtés un homme, autant ou plus beau qu'elle. Et est-ce Sebastian Lletget C'est un spectacle, regardez ses plus belles photos. Ma mère!

21 décembre 2019

Notre beau petit ami Becky G C'est tout un spectacle. Il est footballeur et roue avant du neuvième Galaxy américain de Los Angeles.

Son nom est Sebastian Lletget, et a une crise cardiaque, des yeux clairs qui ressemblent aux eaux d'une plage aux Fidji et des cheveux et une barbe bruns qui font le contraste parfait.

Si cette première photo vous frappe, préparez-vous, car nous avons sélectionné les meilleures photos du coeur de Becky G, tout un petit papa.

Mais s'il vous plait, Becky G, ne soyez pas jaloux, que d'après ce que vous voyez sur les photos, l'homme est fou, un amour fou pour vous.

Avoir rencontré Sebastian Lletget, on ne peut s'empêcher de souhaiter à notre belle Becky G beaucoup plus de bonheur et dis oui, on a un peu envie.