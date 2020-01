Regardez le premier style libre de Yo Gotti en 10 ans

Alors qu’il se prépare pour la sortie de son album vendredi, Yo Gotti lance son premier freestyle en une décennie.

Lors de sa visite à Funkmaster Flex sur Hot 97 cette semaine, le rappeur de Memphis a dirigé le jeu sur le classique “Takeover” de JAY-Z Blueprint.

“Ni ** a, je n’ai pas abandonné un style libre depuis une décennie”, a commencé le signataire de Roc Nation. “Ni ** a, j’avais 500 000 $ en dixième année / Comment tu vas avec JAY et eux / Il ne change jamais de voie.”

Le défenseur de la réforme pénitentiaire aborde également le procès qu’il a récemment intenté contre plusieurs prisons d’État du Mississippi au nom de 29 détenus qui ont enduré des conditions inhumaines. “Ils parlent de réforme pénitentiaire / Oui, saluez-moi / Je suis juste en train de nous aider, car cela aurait pu être moi”, a violé le patron du CMG.

Il fait également référence à ses célèbres paroles sur «Down in the DM»: «Je voulais Angela Simmons, maintenant je veux une City Girl / Ouais, crie à Angela et aux City Girls / J’ai deux filles, je suis tryna les élever comme des filles Diddy. “

Il termine en rendant hommage à Kobe Bryant et sa fille Gigi, ainsi qu’à Nipsey Hussle.

Vendredi, Gotti devrait sortir son 10e album studio Untrapped avec son nouveau single «H.O.E. (Paradis sur terre).”

