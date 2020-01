Regardez le selfie de Natti Nastasha qui a fait paralyser Instagram Quel bonbon!

Ce n’est un secret pour personne que Natti Natasha est récemment devenue une véritable nature musicale, son talent et sa beauté l’ont élevée au sommet de la gloire.

30 janvier 2020

Les réseaux sociaux ont vu comment l’artiste a acquis une grande pertinence dans le monde numérique, en partageant ses photos espiègles et ses vidéos attrayantes.

Dans chacune des mises à jour que vous téléchargez Natti aux réseaux, il parvient à obtenir des milliers de likes et des milliers de commentaires. Et l’intérêt que la belle chanteuse suscite chez tous les internautes qui la suivent est étonnant!

Pour preuve, on observe dans la dernière publication du reggaeton faisant le geste de la victoire et avec l’autre montrant son majeur à la caméra, coiffé d’un mini top doré et d’un paréo blanc à franges, laissant son abdomen tonique visible et sa petite taille.

Il ne fait aucun doute que cette photographie a laissé soupirer des milliers de followers, et comme toujours, les réactions sont rapidement arrivées. Certains commentaires étaient “beaux”, “Diva ou déesse”

.