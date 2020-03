Regardez l’équipement de base pour aller au gymnase: perdre de la graisse et vous sentir comme un mannequin!

Bien sûr, aller au gymnase semblait une mission impossible au début, mais maintenant vous avez été encouragé par un ami, votre petit ami ou la fille de fitness de votre émission de télévision. Découvrez dans cet article quel kit est idéal pour la salle de gym.

2 mars 2020

La activité physique Cela implique beaucoup de choses sous votre ceinture, si vous avez l’intention de commencer sur le terrain.

Ce n’est pas seulement perdre de la graisse en courant sur un tapis roulant ou en faisant du vélo. Pour tout cela, vous devez devenir un kit avec tous les outils dont vous aurez besoin chaque jour.

Que prendre au gymnase?

En principe, chaussures de sport ils sont primordiaux et sac à dos de bataille pour votre commodité, pour stocker des chaussures supplémentaires, une serviette et un bidon d’eau.

Comme nous le disons, une petite serviette à main est pratiquement un must, donc vous séchez et vous n’êtes pas mouillé pendant toute la routine. Une bouteille d’eau est également importante, un litre ou un litre et demi est parfait.

Faites du gymnase votre meilleur allié.

Avec un t-shirt, un calzona et peut-être un sweat fin pour se réchauffer, ça suffit. Évitez le coton et optez pour polyester ou lycra.

Après cela, il vous suffit de faire du shopping (ce n’est pas cher, ne vous inquiétez pas!) Et préparez-vous à perdre les kilos que vous n’aimez pas.

.