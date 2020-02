Regardez les 10 premières minutes de «Locke & Key» avant ses débuts sur Netflix ce week-end – .

Vendredi 7 février, l’adaptation tant attendue en direct de la série de bandes dessinées Locke & Key fera ses débuts sur Netflix. La série de bandes dessinées a initialement été diffusée de 2008 à 2013 et, selon les rumeurs, elle se rendrait à l’écran (grand et petit) depuis environ une décennie maintenant. En 2011, un pilote a été filmé pour Fox, mais le spectacle n’a pas été repris. En 2017, Hulu a commandé un nouveau pilote, mais le service de streaming a fini par le transmettre également. Enfin, en 2018, Netflix a décidé de reprendre la série, et le reste appartient à l’histoire.

Les dix épisodes de la première saison de Locke & Key devraient commencer à être diffusés vendredi, mais si vous voulez avoir une longueur d’avance, vous pouvez regarder les dix premières minutes du premier épisode ci-dessous, y compris les crédits d’ouverture:

Si vous voulez en savoir plus sur ce que couvrira la première saison de la série Netflix, voici le synopsis:

Après que leur père a été assassiné dans des circonstances mystérieuses, les trois frères et sœurs Locke et leur mère emménagent dans leur maison ancestrale, Keyhouse, qu’ils découvrent pleine de clés magiques qui peuvent être liées à la mort de leur père. Alors que les enfants Locke explorent les différentes clés et leurs pouvoirs uniques, un mystérieux démon se réveille – et ne recule devant rien pour les voler.

Les premières critiques ont été mitigées, mais le consensus semble être que la série ne sait pas vraiment ce qu’elle veut être. L’une des choses brillantes à propos des bandes dessinées était la façon dont elles chevauchaient souvent sans effort la frontière entre l’horreur authentique et la fantaisie épique, tissant une histoire originale qui faisait appel à une variété de groupes d’âge et de fans. Même si le spectacle n’atteint pas les mêmes hauteurs, il devrait au moins être une balade divertissante.

