Regardez les 10 premières minutes de “Locke & Key” de Netflix! [Video]

Regardez la famille Locke emménager dans sa toute nouvelle maison dans les 10 premières minutes de “Locke & Key” (revue de saison) avant que tous les épisodes ne tombent sur Netflix 7 févr.2020.

La séquence s’ouvre avec une allumette de l’une des nombreuses touches, provoquant apparemment un homme en flammes. Ensuite, nous sommes présentés à toute la famille Locke, qui emménage dans leur maison ancestrale, Keyhouse, qu’ils découvriront finalement est pleine de clés magiques qui peuvent être liées à la mort de leur père.

Darby Stanchfield («Scandal») joue le rôle de Nina Locke, Jackson Robert Scott (IT) comme Bode Locke, Connor Jessup (“American Crime”) en tant que Tyler Locke, Emilia Jones (“Horrible Histories”) en tant que Kinsey Locke, Bill Heck (The Ballad of Buster Scruggs) en tant que Rendell Locke, Laysla De Oliveira comme Dodge, Thomas Mitchell Barnet comme Sam Lesser, et Griffin Gluck (“American Vandal”) en tant que Gabe.

De plus, Production Weekly rapporte que la pré-production est déjà en cours pour la deuxième saison de l’émission, bien qu’elle ne soit pas encore annoncée. Peu importe, c’est un très bon signe. Surveillez cet endroit pour les nouvelles officielles dès son arrivée et découvrez les 10 premiers de la saison un ci-dessous!