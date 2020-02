Regardez les 7 premières minutes – / Film

Netflix a publié un aperçu de Je ne suis pas d’accord avec ça, une comédie noire pour adolescents qui semble fabriquée en laboratoire pour être la série Netflix parfaite. Il étoiles: vérifiez. Jeunes maladroits traversant l’angoisse et le chagrin des adolescents: vérifiez. Super pouvoirs secrets: vérifiez. Basé sur une bande dessinée de Chuck Forsman, qui a également créé le matériel source de The End of the F *** ing World, produit par les gens derrière Stranger Things, et créé par l’équipe derrière The End of the F *** de Netflix Dans l’adaptation mondiale, Netflix semble l’avoir dans le sac avec I Am Not Okay With This, qui tombe sur le service de streaming aujourd’hui. Mais si vous n’êtes toujours pas sûr, regardez ci-dessous le Je ne suis pas d’accord avec cet aperçu.

Je ne suis pas d’accord avec cet aperçu

Cher journal, mon angoisse adolescente a un nombre de corps. Eh bien, c’est une étoile Sophia Lillis ne dit pas exactement ces mots, mais elle pourrait aussi bien. L’ouverture de I Am Not Okay With This suit l’adolescente bourrue de Lillis, Sydney, alors qu’elle se présente à son journal intime que son conseiller d’orientation «hippie» lui a donné pour tenter de régner dans ses sautes d’humeur. Se remettre de la mort de son père et avoir affaire à sa meilleure amie qui sort avec le jock de l’école secondaire est assez difficile pour Sydney, mais elle est sur le point de faire face à beaucoup plus, alors que ses super-pouvoirs en herbe commencent à faire surface.

La série, basée sur le roman graphique de Charles Forsman, est décrite comme suivant Sydney alors qu’elle «navigue dans la maladresse du lycée, le drame familial et le béguin non récompensé pour sa meilleure amie tout en essayant de contenir ses super-pouvoirs en herbe».

Voici un synopsis du roman graphique pour obtenir une image plus complète de l’histoire:

Sydney semble être un étudiant de première année de 15 ans. Elle traîne sous les gradins, écoute de la musique dans la voiture de son amie et se dispute avec son petit frère ennuyeux, mais elle a aussi quelques secrets qu’elle ne partage que dans son journal. Comme la façon dont elle est amoureuse de sa meilleure amie Dina, la bizarrerie de la mort de son père et ces pouvoirs télékinétiques douloureux qui ne cessent d’apparaître aux moments les plus inopportuns.

La série sombre et comique vient de Jonathan Entwistle, le showrunner, créateur, producteur, écrivain et réalisateur de la série Netflix The End of the F *** ing World. La série est également produite par l’équipe de production Stranger Things de Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen et Josh Barry à 21 Laps Entertainment.

Je ne suis pas d’accord avec cela arrive sur Netflix aujourd’hui.

