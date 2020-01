Regardez les dix premières minutes de Zombieland: Double Tap!

Au cas où vous auriez raté Zombieland: Double Tap dans les cinémas, ou l’a regardé, a adoré, mais n’a pas acheté de copie numérique parce que vous attendez la sortie du DVD / Blu-ray / 4K Ultra HD le 21 janvier, Sony Pictures a réalisé les dix premières minutes du film disponible en ligne pour votre plus grand plaisir. Vous pouvez le vérifier dans le lecteur ci-dessous, ou vous pouvez simplement acheter la version numérique, ou attendre la version DVD / Blu-ray / 4K Ultra HD susmentionnée. Cela dépend entièrement de vous!

Dans Zombieland: Double Tap, à travers le chaos comique qui s’étend de la Maison Blanche et à travers le cœur, ces quatre tueurs doivent affronter les nombreux nouveaux types de zombies qui ont évolué depuis le premier film, ainsi que de nouveaux survivants humains. Mais surtout, ils doivent faire face aux douleurs grandissantes de leur propre famille de fortune.

La suite présente le retour des stars Woody Harrelson (Solo: une histoire de Star Wars), Jesse Eisenberg (Maintenant tu me vois), Emma Stone (La La Land) et Abigail Breslin (Scream Queens). Il présente également de nouveaux personnages joués par Thomas Middleditch (Silicon Valley), Zoey Deutch (Fleur), Rosario Dawson (Jane la Vierge) et Luke Wilson (Vieille école).

La suite est dirigée par Ruben Fleischer (Venin) à partir d’un scénario écrit par Rhett Reese et Paul Wernick (le Dead Pool films).