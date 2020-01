Regardez les habitants de Taiwan où ils ont été inspirés pour faire le «voyage de Chihiro»

Pour beaucoup, ‘Chihiro’s Journey’ est l’un des meilleurs films d’animation de l’histoire de l’humanité, qui a remporté (à juste titre) l’Oscar en 2002 en tant que «Meilleur film d’animation». Et avouons-le, quel film de Hayao Miyazaki et de Studio Ghibli N’est-ce pas un formidable bijou?

On ne va pas vous raconter le film, parce que si vous êtes ici, c’est parce que vous êtes sûr de le placer parfaitement, mais … vous souvenez-vous de la ville dans laquelle se déroule le film? Celui où les parents de Chihiro se transforment en porcelets?

Eh bien, on dit que pour ce film, ils ont été inspirés par une petite ville de Taiwan appelée Jiufen. Ceci est très proche de Keelung, sur la côte nord du pays, et appartient au district de la ville de New Taipei.

Il est indéniable les énormes similitudes entre les photos que vous allez voir ensuite et le célèbre film Miyazaki, c’est plus … et devrait même être encouragé à faire une action en direct … non? Ohhhhhhhhhhh, eh bien non.

Voici quelques images de la ville:

Et ici on vous laisse une vidéo: