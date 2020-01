Regardez les performances d’Ariana Grande aux Grammys 2020 [VIDEO]

La performance d’Ariana Grande était facilement l’une de nos choses préférées des 62e Grammy Awards dimanche. Introduite par la star du politicien Ben Platt, Grande est apparue en noir pour une belle interprétation de sa chanson “Imagine”.

Shen a ensuite lancé une performance traditionnelle de “My Favorite Things” de The Sound of Music avant de passer à “7 Rings”, sa propre chanson qui échantillonne la mélodie emblématique. Elle a même donné un petit coup de «Merci U, suivant» à la fin.

Regardez des images des performances des Grammys de Grande via les tweets ci-dessous (qui seront remplacés par une vidéo officielle quand / si elle sera disponible):

Tout Instagram était – ahem – concentré sur le compte de Grande dans les jours précédant sa performance aux Grammys, grâce à une photo qu’elle avait prise avec la sensation K-Pop BTS lors des répétitions. (En tant que femme la plus suivie sur Instagram, Grande a l’habitude de dominer la plate-forme, mais l’ajout de BTS à tout ce qui la fait monter de quelques crans.)

Grande est entrée dans la cérémonie de dimanche avec cinq nominations aux Grammy Awards: Thank U, Next était en lice pour l’album de l’année et le meilleur album vocal pop, «7 Rings» était en haut pour le record de l’année et la meilleure performance solo pop, et «Boyfriend» était en haut pour Meilleure performance Pop Duo / Group, une nomination qu’elle a partagée avec la collaboratrice Social House. Grande a déjà été nominée pour six Grammys; elle a remporté le prix du meilleur album vocal pop pour Sweetener en 2019.

Avec Grande et BTS, les autres artistes Grammy de haut niveau de cette année étaient Aerosmith et Run-DMC, Billie Eilish, Blake Shelton et Gwen Stefani, Bonnie Raitt, Camila Cabello, Demi Lovato, HER, Jonas Brothers, Lil Nas X, Lizzo, Rosalia, et plus encore.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour un avant-goût de la performance des Grammys de Grande, puis notez-le dans notre sondage ci-dessous et déposez un commentaire avec votre avis complet.