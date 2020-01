Regardez les performances de Billie Eilish aux Grammys 2020 [VIDEO]

Toutes les bonnes filles tremblaient dimanche alors que Billie Eilish montait sur scène pour sa toute première performance aux Grammy Awards, et ce fut un sacré début.

La chanteuse de 18 ans à plusieurs nominations a interprété «When the Party’s Over», rejointe sur scène par Finneas O’Connell, son frère aîné et partenaire de composition. Regardez des images de leur performance ci-dessous:

Eilish est entré dans la cérémonie de dimanche comme l’un des artistes les plus nominés de l’année, sans parler de la plus jeune personne à être nominée dans les quatre plus grandes catégories des Grammys la même année. Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? était en lice pour l’album de l’année et le meilleur album vocal pop; «Bad Guy» était en lice pour le record de l’année, la chanson de l’année et la meilleure performance solo pop; et Eilish a été nominé pour le meilleur nouvel artiste.

Avec Eilish, les autres artistes Grammy de haut niveau de cette année étaient Aerosmith et Run-DMC, Ariana Grande, Blake Shelton et Gwen Stefani, Bonnie Raitt, Camila Cabello, Demi Lovato, HER, Jonas Brothers, Lil Nas X, Lizzo, Rosalia, et plus.

Appuyez sur PLAY sur la ou les vidéos ci-dessus pour avoir un aperçu des performances des Grammys d’Eilish, puis notez-le dans notre sondage ci-dessous et déposez un commentaire avec votre avis complet.