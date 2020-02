Regardez les performances de Chrissy Metz aux Oscars 2020 [Video]

Chrissy Metz a suivi les traces de sa maman à la télévision * dimanche avec une performance en direct aux 92e Academy Awards.

La star de This Is Us a fait ses débuts musicaux sur la scène du Dolby Theatre avec une interprétation émotionnelle de «I’s Standing With You», la chanson nominée aux Oscars de son film à succès Breakthrough. La chanson dramatique a été écrite par la légendaire compositrice Diane Warren.

Breakthrough, basé sur le roman de 2017 de Joyce Smith et Ginger Kolbaba, The Impossible, met en scène Metz comme une fervente chrétienne dont la foi est mise à l’épreuve par l’expérience de mort imminente de son fils adoptif.

“Je suis vraiment très excitée”, a déclaré Metz au Daily Pop d’E! Dans les semaines qui ont précédé sa grande performance. «Je pense que tout le monde est plus nerveux pour moi que moi. Je sais que je suis là pour faire un travail. Et, comme, je vais être présent, je vais être préparé et je vais juste passer un bon moment. … C’est une chanson tellement émotionnelle, donc je suis très excité. “

C'est une chanson tellement émotionnelle, donc je suis très excité.

* La co-vedette de This Is Us de Metz, Mandy Moore, a interprété “I See the Light” de Disney’s Tangled with Zachary Levi aux 83rd Academy Awards. Là, nous vous avons sauvé un Google.

