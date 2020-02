Regardez les performances de Cynthia Erivo aux Oscars 2020 [Video]

PLUS D’OSCARS

Cynthia Erivo a amené tout le monde au Dolby Theatre à leurs pieds lors des Oscars de dimanche avec une performance émotionnelle de «Stand Up», l’une des cinq finalistes de la meilleure chanson originale de cette année.

La puissante ballade a été écrite par Erivo et Joshuah Brian Campbell pour le film Harriet, dans lequel Erivo dépeint l’abolitionniste emblématique Harriet Tubman. La chanson, un hommage à l’héritage durable de Tubman, inclut même les derniers mots du militant parmi ses paroles: “Je vais préparer un endroit pour vous.”

La performance d’Erivo dans Harriet lui a également valu une nomination pour la meilleure actrice, la confrontant à Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell) et Renee Zellweger (Judy).

Regardez Erivo chanter “Stand Up” via le tweet ci-dessous (qui sera remplacé par une vidéo lorsqu’elle sera disponible):

Avant la cérémonie de dimanche, Joker était en tête du peloton avec 11 nominations au total, tandis que The Irishman, 1917 et Once Upon a Time in Hollywood suivaient de près avec 10 hochements de tête chacun. Parmi les autres films nominés, mentionnons Jojo Rabbit (six), Little Women (six), Marriage Story (six), Parasite (six) et Ford v Ferrari (quatre).

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour regarder la performance d’Erivo de “Stand Up”, puis notez-le dans notre sondage ci-dessous. Et pendant que vous êtes là-bas, déposez un commentaire avec votre avis complet.