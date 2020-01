Regardez les performances de Demi Lovato aux Grammys 2020 [VIDEO]

Demi Lovato a fait une apparition émotionnelle aux Grammys dimanche, interprétant une chanson qui a été écrite et enregistrée quelques jours avant son hospitalisation pour une overdose de drogue.

Après une introduction de Greta Gerwig, Lovato est apparu sous les projecteurs dans une longue robe blanche. Vaincu par l’émotion, il a fallu deux tentatives, mais Lovato a finalement traversé et présenté au monde une ballade émotionnelle – et profondément personnelle – «N’importe qui».

Regardez la vidéo des performances de Lovato via les tweets ci-dessous (qui seront remplacés par une vidéo officielle quand / si elle sera disponible):

«Les paroles ont pris un sens totalement différent [after everything happened]», A déclaré Lovato dans une récente interview avec Apple Music. «J’écoute ces paroles presque comme un appel à l’aide. … Je pense que je l’enregistrais dans un état où je pensais que j’allais bien – mais clairement je ne l’étais pas. »

Quant à la façon dont elle s’est sentie avant la performance de dimanche, Lovato a admis: «Il m’a fallu beaucoup de temps pour aller aussi loin, qui interprète une chanson qui est si vulnérable pour moi sur une scène devant tous mes pairs et co- les travailleurs et les gens que je regarde. C’est angoissant de penser à cela, mais en même temps, je suis reconnaissant d’avoir cette opportunité. “

Bien que Lovato n’ait pas été nominée pour les Grammy Awards cette fois-ci, elle a reçu deux nominations ces dernières années. Confident était en lice pour le meilleur album vocal pop en 2017 et «Fall in Line» pour le meilleur duo pop / performance de groupe en 2019. Elle a partagé ce dernier avec la collaboratrice Christina Aguilera.

Avec Lovato, les autres artistes de Grammy de cette année étaient Aerosmith et Run-DMC, Ariana Grande, Billie Eilish, Blake Shelton et Gwen Stefani, Bonnie Raitt, Camila Cabello, HER, Jonas Brothers, Lil Nas X, Lizzo, Rosalia, et plus.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour un avant-goût des performances des Grammys de Lovato, puis notez-le dans notre sondage ci-dessous et déposez un commentaire avec votre avis complet.