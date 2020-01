Regardez les performances de Lil Nas X aux Grammys 2020 [VIDEO]

Lil Nas X a emmené son cheval – et quelques collaborateurs célèbres – aux Grammys dimanche pour une performance de son genre à succès “Old Town Road”.

Le rappeur de 20 ans a été rejoint par BTS, Mason Ramsey, Diplo et, bien sûr, Billy Ray Cyrus, avec qui Lil Nas X partage trois de ses nominations aux Grammy Awards. Regardez des images de la performance via les tweets ci-dessous (qui seront remplacés par une vidéo officielle quand / si elle sera disponible):

Lil Nas X est entré dans la cérémonie de dimanche avec six nominations aux Grammy Awards, dont le meilleur nouvel artiste, la meilleure performance rap / chantée («Panini») et l’album de l’année (7). Comme mentionné précédemment, il partage également trois nominations avec Cyrus – Record de l’année, Meilleure performance de groupe pop / duo et Meilleur clip vidéo – pour «Old Town Road (Remix)».

Avec Lil Nas X, les autres artistes de Grammy de haut niveau de cette année comprenaient Aerosmith et Run-DMC, Ariana Grande, Billie Eilish, Blake Shelton et Gwen Stefani, Bonnie Raitt, Camila Cabello, Demi Lovato, HER, Jonas Brothers, Lizzo, Rosalia , et plus.

Appuyez sur PLAY sur la ou les vidéos ci-dessus pour un avant-goût de la performance de Lil Nas X et des Grammys de vos amis, puis notez-le dans notre sondage ci-dessous et déposez un commentaire avec votre avis complet.