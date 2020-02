Regardez l’ex-petite amie de Luisito Comunica avec une tenue de sport marquée s’exposant

La Chule est une tendance à monter sur un anneau et à promouvoir la célèbre marque de sport “Nike”

8 février 2020

Cinthya Velázquez est un youtubeur connu sous le pseudonyme de “La Chule”, ou aussi comme elle se fait appeler sur sa chaîne YouTube: “Langues de chat” ; le célèbre a commencé à être connu ces derniers temps après avoir été la petite amie de Luisito communique (Ce n’est plus).

Cet artiste de la plus grande plate-forme de streaming au monde appelée YouTube est d’origine mexicaine et possède déjà un compte avec plus d’un million d’abonnés, il est donc évidemment déjà considéré comme un influenceur à impact moyen total.

A cette occasion, nous voyons la chule donnant à ses fans un post sur son compte Instagram où il pose de manière très risquée avec un style de fitness sur une scène connue sous le nom de quadrilatère.

La citation qui accompagne l’article est “Prêt à connaître le défi #TiempoDeSerHeroes of Nike. Si vous avez un corps, vous êtes un athlète! Il n’y a pas de limite ni de manuel à suivre pour être en mouvement et se connecter à travers le sport, chaque minute . En savoir plus sur le défi et rejoindre! Ajoutez des minutes d’exercice dans les applications NRC et NTC! Vos minutes seront reversées à une association civile de soutien social. “

D’autre part, nous pouvons ajouter que la marque de sport qui a parrainé La Chule, a donné le succès dont il avait besoin en tant qu’image, car il représente les caractéristiques d’un jeune entrepreneur charismatique sans pour autant négliger sa beauté qui représente déjà la youtubeuse.

.