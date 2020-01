Regardez l’image! Georgina Rodríguez pose dans l’ascenseur montrant toute son âme. Ufff!

Georgina Rodríguez C’est le beau modèle qui a l’athlète Cristiano Ronaldo de tête.

Cependant, cela n’arrête pas de télécharger des photos en gras sur les réseaux qui attirent plus de 15 millions de followers sur Instagram.

16 janvier 2020

On ne peut nier que Georgina Il a une beauté inégalée et une silhouette élancée que beaucoup désirent. Mais le modèle pour montrer votre corps magnifique porte les plus petites tailles possibles.

Comme il l’a montré, sur cette photo quand vous voyez Georgina posant avec une sensualité et portant une minuscule robe marron montrant sa grande taille. Quelle femme!

Sans aucun doute, les minuscules costumes sont ceux qui fascinent le plus la belle femme, car, à cause d’eux, le beau modèle reçoit des commentaires flatteurs infinis.

Alors que certains de ses fidèles partisans faisaient étalage de sa silhouette sculpturale, d’autres se demandaient si leurs courbes étaient naturelles ou financées.

Que dira-t-il Ronaldo de cette photo?

.