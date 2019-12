Regardez-nous suivre une formation d'astronaute au Spaceport America!

Récemment, nous avons envoyé un de nos correspondants ComingSoon.net à une expérience d'exploration de la vie réelle pour s'entraîner comme Brad Pitt a fait pour son dernier film Ad Astra. Découvrez nos interviews et expériences vidéo ci-dessous, et regardez le film en numérique, 4K, Blu-ray et DVD dès maintenant!

Dans Truth and Consequences New Mexico, Spaceport America promet d'être le premier port de lancement pour les voyages spatiaux commerciaux. Nous avons eu à visiter pour célébrer la sortie de Ad Astra, qui se déroule dans un avenir où l'humanité explore les confins de l'espace. Alors que nous sommes aux premiers stades de la portée du film, nous avons pu voir un panel avec des astronautes réels où ils ont partagé comment les voyageurs commerciaux fonctionneraient comme de vraies équipes en mission dans l'espace. Quelque chose qui filme comme Ad Astra – bien que fictif – explore comment les relations, la psychologie humaine et les innovations doivent aller de pair pour que notre civilisation réussisse dans le voyage spatial.

Parmi les invités figuraient la consultante technique du film et ancien ingénieur de la NASA, Robert Yowell, l'astronaute Ellen Ochoa (la première astronaute hispanique à voyager dans l'espace) et l'astronaute Leland Melvin (la seule recrue de la NFL qui a également voyagé dans l'espace). La conversation a été animée par la personnalité STEM Justin Shaifer.

Justin Shaifer: Que pensez-vous d'Ad Astra et comment il a présenté l'espace et l'histoire de l'exploration spatiale?

Robert Yowell: Certes, c'est un continuum de films de science-fiction que nous avons ici, culminant dans Ad Astra et remontant à 2001: une odyssée spatiale par exemple à l'époque de la fin des années 60, c'était en quelque sorte l'état de l'art en matière d'effets visuels; etc. Mais nous avons le grand luxe aujourd'hui avec un CGI et des technologies formidables avec, je pense, d'autant plus mis en évidence certaines des meilleures parties d'Ad Astra qui n'ont jamais été possibles jusqu'à aujourd'hui.

Justin Shaifer: L'une des parties les plus intéressantes d'Ad Adra a été le malheureux voyage que le personnage de Brad Pitt fait à Neptune, seul. Les émotions sont dépeintes au cours de son voyage ardu et d'une certaine manière, c'est l'isolement. Quelle est la précision de cette représentation et d'être dans ces petits espaces en tant qu'astronaute?

L'astronaute Ellen Ochoa: Eh bien clairement pour tout l'arc dramatique du film qui est un drame très psychologique et je pense que cela y a ajouté, et cela fait écho à tout son personnage, y compris sa relation avec son père. Je pense que nous avons eu des expériences très différentes dans l'espace, mais si vous alliez être dans l'espace pendant une longue période et que vous allez être dans un espace qui n'est pas très grand, il est vraiment important de penser à la santé comportementale. Et la NASA y consacre beaucoup de temps. Je me souviens qu'un de nos astronautes est parti en mission spatiale russe ici et ils sont revenus en disant que la chose la plus importante est que vous devez rester occupé avec un travail significatif. Donc ce n'était pas une situation de faire un inventaire de la station spatiale, parce que je sais que c'est juste un travail chargé. Quand il est possible de faire une sorte de recherche scientifique ou technique dans le cadre de votre voyage, je pense que ce serait très bénéfique pour les astronautes. Et puis, comment restez-vous le mieux en communication? À mesure que vous vous éloignez de plus en plus de la Terre, cela devient un problème de plus en plus important à cause des retards. Vous ne pouvez pas simplement avoir une conversation comme les gens des stations spatiales le font aujourd'hui. Ils peuvent appeler n'importe quel numéro de téléphone sur Terre et avoir une conversation et cela les maintient en contact. Vous devez donc vraiment réfléchir à la façon dont vous allez rester connecté à l'humanité et c'est une chose à laquelle nous devons beaucoup réfléchir.

Justin Shaifer: Quelle est la chose la plus excitante pour vous en ce moment concernant l'avenir?

L'astronaute Leland Melvin: Je pense que l'une des choses les plus excitantes en ce moment est que vous avez un débat sur la question du voyage dans l'espace. Vous avez une astronaute hispanique et un astronaute afro-américain sur le panneau et cela a toujours été très rare et lorsque les enfants verront cela, nous penserons que je peux le faire. Donc, la représentation qui se passe dans les films et dans la vie réelle pour les voyages dans l'espace et la recherche, cela aide tout le monde à se sentir comme assis à la table qui fait partie de ce voyage avec tout le monde.

L'astronaute Ellen Ochoa: Et c'est une période incroyablement excitante dans le vol spatial humain. Je dirai simplement que 2020 va être une excellente année. Les deux sociétés avec lesquelles la NASA a passé un contrat ont accepté de prendre des astronautes de la NASA vers et depuis la Station spatiale nationale, Boeing et Space X, prévoient de commencer ces vols en 2020 et à leur sortie, je suis sûr que nous verrons leurs vols d'essai . Il y a beaucoup de choses dont les gens parlent depuis un moment maintenant, qui se réunissent enfin et nous les verrons en 2020, donc c'est vraiment excitant.

Question: Quelles valeurs pensez-vous qui devraient être ajoutées à l'humanité à partir de ce que vous avez appris dans le voyage spatial et du film Ad Astra?

L'astronaute Ellen Ochoa: Les valeurs que la NASA a incluses sont très importantes dans le travail d'équipe. La collaboration et la coopération qui se poursuivent que ce soit au sein de l'équipage de diverses agences spatiales internationales ou entre le gouvernement et les agences commerciales, le travail d'équipe est essentiel et c'est un domaine où cela fait toute la différence. C'est donc celui que je voudrais certainement souligner.

Question: À votre avis, pourquoi les films spatiaux comme Ad Astra sont-ils importants à voir?

Robert Yowell: Je pense que des films comme celui-ci nous donnent de l'espoir pour l'avenir. Ils nous montrent ce qui est possible à l'avenir et ils vous aident à ouvrir votre esprit à ce qui est possible. Dans le film 2001: A Space Odysee, il y a une scène où les deux astronautes regardent les nouvelles sur un iPad, c'est exactement ce que c'est et je suis sûr que Steve Jobs a regardé ce film quand il était enfant. Il faut des films pour inspirer, tout comme les livres et les autres médias, mais les films sont un enregistrement permanent, donc la bonne chose est que les générations futures reviendront et verront: «Eh bien, c'est ce à quoi ils pensaient que 2100 allait ressembler». pourquoi je pense que c'est important.

Dan Hicks: En tant qu'humains, cela aide notre esprit imaginaire à avoir ces films et ces livres. Cela aide notre imagination à partir. Nous voyons des films comme Ad Astra et nous commençons à demander, comment ont-ils fait cela ou je me demande ce que ce serait de faire cela et je pense qu'il est important que nous continuions à faire cela parce que ce que je crois fermement en tant qu'humains, c'est que si nous peut imaginer quelque chose que nous pouvons imaginer quelque chose dans nos esprits, je pense alors que les scientifiques et les ingénieurs trouveront un moyen d'y arriver. Mais cela commence avec des gens qui ont du talent comme un producteur avec ce film et un écrivain qui présente ces idées dans des romans qui stimulent notre imagination.