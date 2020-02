Regardez Robert Pattinson dans le rôle de «The Batman» dans une nouvelle vidéo teaser – .

S’il y a un super-héros dont DC a désespérément besoin pour réussir, c’est bien Batman. Ben Affleck était parfaitement utilisable dans le rôle de Batman v Superman et Justice League, mais il a décidé de se retirer avant de jouer dans son propre film solo. Warner Bros. n’avait d’autre choix que de le remplacer, et l’année dernière, il a été révélé que nul autre que la star de Twilight, Robert Pattinson, ne porterait le costume de Matt Reeves ‘The Batman.

Bien que Pattinson soit mieux connu sous le nom de vampire Edward Cullen dans la franchise Twilight, il s’est fait un nom dans la scène indie au cours des dernières années, avec des films comme Good Time (des mêmes réalisateurs que Uncut Gems) et The Phare (aux côtés de Willem Dafoe). Mais son retour dans le monde des franchises à succès est imminent, et jeudi, le réalisateur Matt Reeves a partagé le premier regard sur Pattinson en costume.

Voici le test de la caméra que Reeves a partagé sur Twitter pour nous donner un aperçu de Pattinson en tant que Batman:

Avec l’éclairage rouge, il est difficile de distinguer tous les détails, mais il est clair que Reeves opte pour un style différent de celui que nous avons vu dans Justice League ou la trilogie Batman de Christopher Nolan. Rendez-vous sur Twitter et vous verrez que beaucoup de gens pensent que Pattinson ressemble trop à Daredevil – en fait, beaucoup de gens en ont autant dit que Daredevil est en fait une tendance. En tout état de cause, la production est actuellement en cours au Royaume-Uni, et le film devrait sortir le 25 juin 2021.

Outre Pattinson, le film devrait également présenter Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, Zoe Kravitz comme Selina Kyle (ou Catwoman), Paul Dano comme Edward Nashton (The Riddler), Colin Ferrell comme Oswald Cobblepot (The Penguin) et Jeffrey Wright comme commissaire James Gordon. À tout le moins, c’est un excellent casting.

Source de l’image: Warner Bros.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.