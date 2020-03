Regardez Rosario Dawson dans le rôle d’Ashoka Tano pour la saison 2 de «The Mandalorian»

Un nouveau concept montre ce à quoi Rosario Dawson pourrait ressembler en tant qu’Ashsoka Tano dans la deuxième saison de The Mandalorian.

La semaine dernière, il a été révélé que Rosario Dawson avait été choisi comme Ahsoka Tano pour la deuxième saison de la série Disney Plus The Mandalorian. La nouvelle a été saluée par de nombreux fans qui aspiraient à voir Ahsoka Tano apparaître dans un projet Star Wars en direct depuis que le personnage a fait ses débuts dans le film d’animation The Clone Wars en 2008.

Maintenant, l’artiste numérique Mizuri a créé une nouvelle photo qui imagine Rosario Dawson brandissant un sabre laser vert comme la version live-action de Ahsoka Tano. Dans la légende, l’artiste note qu’en tant que fan de Star Wars: The Clone Wars en grandissant, ils sont ravis de voir Ahsoka Tano lorsque The Mandalorian revient pour sa deuxième saison sur le service de streaming Disney Plus.

Vous pouvez consulter les illustrations de Rosario Dawson en tant que Ahsoka Tano dans le post Instagram ci-dessous.

Voici le synopsis officiel de la première saison de The Mandalorian:

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l’univers Star Wars. Le Mandalorien se situe après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série Star Wars a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

Dave Filoni a réalisé le premier épisode de The Mandalorian et d’autres épisodes de la série Star Wars ont été dirigés par Thor: le réalisateur de Ragnarok Taika Waititi, la star de Jurassic World Bryce Dallas Howard, le réalisateur de Dope Rick Famuyiwa et la réalisatrice de Jessica Jones Deborah Chow.

La première saison de Mandalorian est désormais disponible exclusivement sur Disney Plus.

