Regardez RuPaul’s Drag Race Saison 12 Episode 4 – Aiden Zhane [Video]

HISTOIRES CONNEXES

Avec les sons des sanglots de Rock M. Sakura qui résonnent toujours dans la salle de travail, l’épisode de vendredi de Drag Race de RuPaul (VH1, 8 / 7c) démarre avec les reines restantes faisant le point sur ce qui vient de se passer. Et à moins que nous ne lisions trop loin dans leurs échanges (nous ne le faisons pas), une poignée de femmes semblent viser Aiden Zhane.

Brita fait rouler la balle dans un aperçu exclusif de TVLine, exprimant ses remords à propos de l’envoi de Rock chez lui tout en laissant fortement entendre qu’Aiden “a fait le strict minimum et patiné à nouveau”. Heidi N. Closet est la seule reine à avoir pris la défense d’Aiden, affirmant qu’elle voit un feu en elle – ce à quoi Widow Von’Du répond, “une bougie!” Zut.

Quand Aiden rappelle aux autres reines son inexpérience, elle est interrompue par Jaida Essence Hall, qui offre un conseil: “Vous ne pouvez pas vous permettre de vous excuser.”

Commençant à sentir que les autres reines se liguent sur elle, Aiden dit à la caméra: “Je me fiche de qui vous êtes ou de votre réputation. Si les juges ne voient pas ce qu’ils veulent voir de toi… salope, bye! ”

Le drame continue quand RuPaul annonce le maxi défi de cette semaine – une production du drame médical le plus chaud de la télévision, Gay’s Anatomy. Un jeu de devinettes sur le thème des pilules met Gigi Goode et Nicky Doll en charge du casting, ce qui s’avère être un processus relativement fluide.

Eh bien, sauf pour Aiden. Non seulement elle n’obtient pas le rôle qu’elle veut, mais la suggestion de Gigi et Nicky qu’elle serait “bonne pour jouer un fantôme” apparaît comme une ombre par inadvertance. Aiden n’est clairement pas ravi de hanter la compétition, mais si vous me demandez, c’est le casting le plus évident du défi.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour votre premier aperçu de la Drag Race de vendredi, puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous. Quelle (s) reine (s) recherchez-vous?