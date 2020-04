Regardez RuPaul’s Drag Race Saison 12 Episode 6 – Snatch Game [Video]

HISTOIRES CONNEXES

Le Snatch Game arrive enfin sur l’épisode de vendredi de RuPaul’s Drag Race (VH1, 8 / 7c), mais avant que les reines puissent se concentrer sur leur prochain défi, elles ont encore un vieux drame à hacher.

“J’ai été secouée, honnêtement”, dit Brita aux filles de sa quasi-élimination. “Je ne sais pas pourquoi j’étais dans le bas, et je ne sais pas pourquoi mon partenaire de scène n’était pas avec moi. Pourquoi obtient-elle une évasion gratuite alors que tous nos trucs étaient ensemble? » (Attendez, Brita se plaint encore d’Aiden Zhane? Couleur. Moi. Surpris.)

Aiden donne en fait une bonne réponse, lui disant: “Tout ce que nous pouvons faire, c’est essayer d’apporter ce que les juges nous demandent spécifiquement.” Lors d’un confessionnal de suivi, elle ajoute: «Ces salopes viennent pour moi depuis le premier jour, et je ne suis pas là pour ça. Donc… Quiet Aiden ne va pas rester silencieux plus longtemps. »

Ce aperçu comprend également quelques-uns des choix des reines pour Snatch Game – bien que nous ayons le sentiment qu’au moins l’un d’entre eux voudra changer d’avis avant le début du jeu. Brita joue Jennifer Holliday, Jaida Essence Hall joue Cardi B, Aiden joue Patricia Quinn (alias Magenta de The Rocky Horror Picture Show) et Widow Von’Du joue Tina Turner … et Ike Turner. Oui.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour votre premier aperçu de l’épisode de vendredi, puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous.