Regardez RuPaul’s Drag Race Saison 12 Episode 7 – Madonna Rusical [Video]

Avec Aiden Zhane hors du jeu, sa rivalité avec Brita a été écrasée (pour l’instant), mais il y a encore beaucoup de drame dans l’atelier de RuPaul’s Drag Race ce vendredi (VH1, 8 / 7c).

Comme révélé dans l’extrait ci-dessus, les reines ont encore quelques «problèmes non résolus» de Untucked de la semaine dernière, en particulier Heidi N. Closet et Widow Von’Du ayant le sentiment que certaines reines sont allées trop loin avec leurs critiques blessantes et non sollicitées. “Vous allez devoir m’appeler arbitre, parce que je suis sur le point d’appeler ces chiennes”, a déclaré Heidi aux caméras.

Gigi Goode s’excuse, insistant sur le fait qu’elle n’impliquerait jamais que Heidi est laide. D’autres reines comme Jackie Cox et Sherry Pie emboîtent le pas, mais tout le monde n’est pas intéressé à entendre ce qu’elles ont à dire.

Après avoir dit qu’elle espérait qu’ils tomberaient lors du prochain défi de danse, Widow dit aux reines: «J’espère que quelqu’un vous démolira autant que vous nous a détruits.»

Inutile de dire que l’énergie dans la salle de travail est tendue lorsque les reines se réunissent pour le défi de cette semaine, Madonna: The Unauthorized Rusical. Et cette tension ne s’intensifie que lorsque les reines commencent à lancer des rôles, en particulier lorsque la gamme vocale limitée de Brita la conduit à voler le choix n ° 1 de Gigi.

Au moins, Jan semble avoir la bonne attitude pour relever ce défi. Elle n’est pas ravie de dépeindre “tôt” Madonna, ni ne veut être la première reine de la scène, mais elle l’accepte et continue avec un copieux, “Ouais, je chanterai mes t – ts de!”

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour un aperçu de la Drag Race de cette semaine, puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous. Quelle (s) reine (s) recherchez-vous – et laquelle mérite d’être renvoyée à la maison?