Regardez Samuel L. Jackson lire le poème de quarantaine passif-agressif «Restez le F * ck à la maison»

À ce jour, nous savons tous que rester à la maison – autant que possible – est la meilleure chose que nous puissions faire pour rester en sécurité, nos proches et pour que ces jours turbulents passent le plus tôt possible. À ce jour, c’est le seul moyen de prévenir la propagation du coronavirus. Pour renforcer le message important de rester à la maison, le grand Samuel L. Jackson a lu de manière passive et agressive le nouveau poème Stay the F * ck at Home to the world.

Si vous ne le saviez pas encore, Samuel L. Jackson est cette célébrité que vous devriez toujours écouter. Comme exemple de sa sagesse, il y a près d’une décennie aidé plusieurs enfants à dormir tôt avec leur livre audio Go the F * ck to Sleep. Maintenant, vous avez relu un conte opportun sur la pandémie de coronavirus.

Ce court poème, Jackson l’a jeté dans une interview vidéo pour Jimmy Kimmel Live! Vêtu d’un chapeau violet, d’un sweat à capuche assorti et d’un T-shirt avec une représentation de dessin animé de lui-même, il s’est mis à faire ce qu’il fait le mieux: dire le mot f * ck. Et si vous ne croyez pas que ce soit l’un de vos plus grands talents, nous vous laissons ce petit bijou vidéo avant le poème afin qu’ils puissent se réchauffer:

Kimmel et Jackson ont rattrapé leurs plans de vacances annulés, la célèbre série Netflix Tiger King, et ce qu’ils font maintenant que presque tout le monde aux États-Unis l’a fait. USA et le monde a été invité à mettre en quarantaine. Là, Jackson a révélé qu’il avait travaillé sur une “suite” très demandée: Stay the F * ck at Home. Écrit par Adam Mansbach, qui a écrit le livre viral original pour enfants Go The F * ck To Sleep, ce nouveau poème présente un dicton familier des dernières semaines: rester à la maison et aplatir la courbe (de contagion).

Ce poème vous motivera fortement à rester à la maison. Parmi les grandes phrases qui sont attisées dans le poème musicalisé, il y en a une vraiment spéciale: «Maintenant, techniquement, je ne suis pas médecin / Mais motherf * ckers écoute quand je lis un poème / Me voici, Samuel motherf * cking Jackson / Vous implorer de garder votre cul à la maison ». Sans en dire plus, voyez par vous-même cette pièce poétique: